L’Ufficio Ascot della struttura per l’Integrazione ospedale‑territorio della Asl 5 di Oristano ha comunicato gli aggiornamenti relativi ai turni di apertura degli Ascot, gli ambulatori straordinari di comunità territoriale, validi a partire da lunedì 5 gennaio. Tra i centri interessati dalle variazioni figurano Terralba, Marrubiu e Narbolia, tre dei poli più frequentati dell’area Oristanese.

A Marrubiu, il turno previsto per martedì 6 gennaio – giorno festivo – sarà posticipato a giovedì 8 gennaio, con apertura dalle 13.15 alle 18.15 nell’ambulatorio di via Deledda. Una modifica necessaria per garantire continuità al servizio anche durante la settimana dell’Epifania.

A Narbolia, l’Ascot di via Principe Amedeo sarà operativo per tre giornate: – martedì, dalle 14.30 alle 19.30 – mercoledì, dalle 9.00 alle 14.00 – venerdì, dalle 14.30 alle 19.30 Il servizio è rivolto ai cittadini di Narbolia, San Vero Milis e Zeddiani. Inoltre, l’ambulatorio sarà aperto anche oggi, venerdì 2 gennaio, dalle 16.00 alle 20.00.

Programmazione intensa anche a Terralba, dove l’Ascot di via Napoli garantirà un calendario particolarmente ampio: lunedì, 8.00‑13.00 – mercoledì, 8.00‑13.00 e 14.00‑19.00 – giovedì, 8.00‑13.00, 9.00‑14.00 e 14.00‑19.00 (doppio turno) – venerdì, 8.30‑13.30, 9.00‑14.00 e 15.30‑20.30 Una copertura estesa che risponde alle esigenze di un bacino d’utenza numeroso e in costante crescita.

Sono 34 gli Ascot attivi nel territorio oristanese, un servizio fondamentale per i cittadini privi di medico di famiglia. Gli ambulatori consentono di ottenere prescrizioni, visite urgenti e non urgenti, rinnovi di piani terapeutici, certificati di malattia e altre prestazioni previste dagli Accordi Collettivi Nazionali. L’elenco completo dei turni è consultabile sul sito della Asl 5.

