Oristano Est avrà un altro anno di tempo per arrivare al traguardo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti concesso al Comune la proroga fino al 30 giugno 2027 per completare alcuni degli interventi finanziati dal Bando Periferie.

La decisione è stata recepita dalla Giunta con una delibera proposta dall’assessore all’Urbanistica Paolo Angioi. Tra le motivazioni indicate pesa soprattutto la contemporanea gestione dei progetti Pnrr: nel provvedimento si evidenzia infatti che dalla proroga dei programmi Pinqua e Rigenerazione urbana «scaturisce un carico di lavoro particolarmente gravoso per il personale tecnico e amministrativo del Comune». A questo si aggiungono «complessità e rallentamenti burocratici» che hanno inciso sull’avanzamento di alcuni cantieri.

Il nuovo cronoprogramma prevede entro dicembre 2026 la conclusione della riqualificazione di via Aristana e via Arborea, del parco e della villa Eleonora d’Arborea, del completamento della rete in fibra ottica con i sistemi di videosorveglianza e della sistemazione del bordo urbano orientale con il parco lineare.

Slittano invece a giugno 2027 la riqualificazione dell’ex laboratorio Isola e la valorizzazione dell’area dell’ex proprietà Asl di via Marconi. Resta invariato il valore complessivo del programma Oristano Est: 29,58 milioni di euro, di cui 17,14 milioni finanziati attraverso il Bando Periferie.

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