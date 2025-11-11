Cabras, interruzione dell’erogazione dell’acqua per il collegamento delle nuove reti idrichePossibili disagi in varie zone, l’intervento giovedì 13 novembre dalle 8:30 alle ore 13
Possibili disagi a Cabras. Abbanoa fa sapere alla cittadinanza che giovedì 13 novembre, dalle 8:30 alle ore 13, sarà effettuata un’interruzione dell’erogazione dell’acqua per procedere al collegamento delle nuove reti all’interno del comune.
L'area d'interruzione del servizio interessa via Gallura. Durante l’intervento potranno verificarsi cali di pressione abbassamenti della portata. Il servizio sarà ripristinato progressivamente al termine dei lavori, che potrebbero concludersi anche prima dell’orario previsto.
«Si segnala che alla ripresa dell’erogazione - fa sapere il Comune con una nota - potrebbero manifestarsi fenomeni temporanei di torbidità».