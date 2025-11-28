Sposta il suo obiettivo l’edizione 2025 del progetto fotografico ideato dal Consorzio Due Giare per raccontare la Marmilla e promuoverne il territorio. La novità di “Nove piazze per la fotografia: esplorare il territorio – dentro le case”, curata da Salvatore Ligios, sarà passare da strade, campagne e centri storici, all’intimità delle case. In totale 150 scatti realizzati da 9 fotografi. «Portiamo avanti questo progetto oramai da anni – esordisce Lino Zedda, presidente del Consorzio - abbiamo messo in evidenza spazi pubblici, quest’anno lo faremo con le case private».

I fotografi hanno, così, raccontato il territorio entrando nelle case di Assolo, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnosnò, Senis, Usellus, Villa Verde e Villa Sant’Antonio. Gli scatti, da sabato, verranno esposti in modo itinerante, nella Marmilla delle Due Giare. «Non solo territorio - spiega Ligios - ma anche le abitazioni, a seconda dell’estro e dello stile di ogni fotografo. Le soluzioni estetiche e narrative sono state diverse a seconda del vissuto e dell’esperienza di ciascun autore».

Ad Assolo saranno esposte le foto di Simone Mizzotti con “Abitare”, a Baradili “Casa Lavra, Casa Usai” di Luca Nostri, a Baressa “Giochi universali” di Manuela Vacca, a Curcuris “Dentro le case, sotto la pelle” di Alexa Vinci, a Gonnosnò “In bidda no c’est mai nudda de fai” di Alessio Cabras, a Senis “La restanza” di Chiara Cordeschi, a Usellus “Appunti per racconti quotidiani” di Luigi Corda, a Villa Verde “Inarrestabile è il tempo” di Chiara Caredda, a Villa Sant’Antonio “Dall’Alfa all’Omega” di Pietro Basoccu. “Formula itinerante - sottolinea Zedda – e foto esposte all’esterno per accendere i riflettori su alcuni angoli dei nostri centri urbani”.

Le 150 foto saranno contenute in un catalogo. «Una traccia per le nuove generazioni, un documento a tutti gli effetti – aggiunge Ligios - in questo ambito la fotografia supera la fase pregiudiziale, per la quale è nata, ma diventa un documento fotografico puro». Il progetto è stato realizzato grazie al contributo dell’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

L’inaugurazione sabato 29 novembre, alle 16.30, nel centro di produzione culturale “Move The Box”, a Villa Verde; poi il taglio del nastro alla mostra di Chiara Caredda, davanti alla biblioteca comunale. Nelle prossime settimane, sino al 31 dicembre, le altre presentazioni.

© Riproduzione riservata