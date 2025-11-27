Grande cordoglio a Marrubiu per la morte, a 91 anni, di Orfeo Pinna, già sindaco del paese negli anni ’60 e tra i fondatori della Polisportiva Marrubiu, di cui fu a lungo presidente.

Il sindaco Luca Corrias lo ha ricordato con parole di stima: “È venuto a mancare il signor Orfeo Pinna, già sindaco di Marrubiu dal 1963 al 1967 e tra i fondatori della Polisportiva. Ho avuto l’onore di conoscerlo e di ascoltare i suoi racconti sulla sua esperienza amministrativa: non posso che esprimere il massimo rispetto per la sua persona”.

I funerali si terranno sabato nella chiesa della Vergine di Monserrat. «Alla famiglia Pinna giungano le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale», ha aggiunto Corrias.

Oltre all’impegno politico e sportivo, Pinna ha legato il suo nome a importanti attività economiche nei settori dell’edilizia e del florovivaismo.

