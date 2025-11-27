Si sono incontrati e dopo due ore quel che ufficialmente viene fuori è una nota del sindaco, Massimiliano Sanna, di sei righe. «È emersa la necessità di procedere a un continuo confronto propedeutico sulla Ztl per valutare eventuali nuove proposte che possano integrare quelle già previste, in un’ottica che tenga conto di tutte le esigenze della collettività. È emersa la volontà – conclude il primo cittadino – di procedere con la Ztl, ma non prima di completare il percorso all’interno della maggioranza».

Quale sia il percorso, quante tappe ci debbano essere e soprattutto quando questo percorso verrà completato al momento non è dato sapere. Il dato certo è rappresentato da questa nota che arriva dopo due ore di incontro tra il primo cittadino e i rappresentanti dei partiti di maggioranza (Mauro Solinas per il Psd'Az, Michele Piressa dell’Udc, Fulvio Deriu di FdI, Giovanni Mascia e Marcello Serra di Forza ITalia e Giuliano Uras per Oristano al Centro). All’appello mancavano i rappresentanti dei Riformatori sardi, partito del sindaco.

Un incontro che arriva dopo pochi giorni la presentazione di una mozione di Udc, FdI e Psd’Az con la quale si chiede invece lo stop alla Ztl; mozione poi integrata anche dai consiglieri di Sardegna al Centro 20 Venti che chiedono la testa dell’assessore.

