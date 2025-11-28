E acqua fu, a Paulilatino, paese attanagliato dalla crisi idrica che ha comportato pesanti restrizioni nelle ultime settimane, con l’erogazione a zero per numerose ore della giornata.

Il sindaco Domenico Gallus questa mattina era sul posto quando una macchina perforatrice ha fatto sgorgare la risorsa da un pozzo che verrà allestito per garantire, «si spera» dice il primo cittadino, l’approvvigionamento.

«Ora attendiamo il tempo delle analisi, sull’acqua e sul terreno, e le prove di portata, poi speriamo di risolvere. Le premesse ci sono tutte».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata