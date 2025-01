Incendio in casa nel tardo pomeriggio di oggi a Cabras. La squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire attorno alle 18.30, sia per spegnere il rogo sia per mettere in sicurezza alcune bombole di Gpl presenti. È stata coinvolta la dependance di un edificio.

In aggiunta, la sala operativa ha inviato in supporto un'autobotte per il rifornimento idrico e il funzionario di guardia per valutare, una volta messo in sicurezza lo stabile, le condizioni di sicurezza.

L'intervento dei vigili del fuoco a Cabras

Non ci sono stati inquilini coinvolti, coi vigili del fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero agli edifici limitrofi. Sul posto anche la Polizia locale per limitare la viabilità durante le operazioni di spegnimento dell'incendio.

