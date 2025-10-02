A Cabras da ieri c’è un nuovo comandante della polizia locale: è Lucio Formisano, 61 anni, originario della Campania. Arriva da Bonorva, dove per anni ha ricoperto il ruolo di vice comandante. Ha alle spalle venti anni di attività nella polizia locale.

A Cabras è in carica da appena due giorni, si è presentato stamattina alla stampa durante la presentazione delle attività svolte quest'estate dalle Sentinelle del Sinis. A Cabras subentra a Fabrizio Meloni che già diversi mesi fa aveva presentato le dimissioni. Dopo aver ricoperto il ruolo da comandante per circa due anni, Meloni ora è in servizio all'Argea, ente regionale.

Stamattina il nuovo comandante Formisano stamattina ha assicurato massima collaborazione con la compagnia barracellare e gli amministratori comunali per quanto riguarda soprattutto il controllo del territorio.

© Riproduzione riservata