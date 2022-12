In 78 per due posti, nonostante le prove fisiche richieste: inusuali rispetto a tanti altri concorsi pubblici. Il Comune di Cabras ha approvato l'elenco degli ammessi al concorso pubblico per la copertura di due vigili urbani.

Essendo il numero inferiore a 100 l’amministrazione ha ritenuto di non procedere allo svolgimento della prova pre selettiva e di ammettere, con riserva di verifica dei requisiti di ammissione, tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla prova di abilità fisica che si terrà ad Oristano al campo Coni il 20 gennaio alle 8,30.

I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di abbigliamento sportivo, documento di identità e certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera. La mancata presenza dei candidati nell’ora e nel luogo stabilito verrà considerata quale rinuncia. Alcune settimane fa a Cabras la decisione del Comune di aver introdotto prove fisiche abbastanza impegnative aveva suscitato diverse polemiche.

Diventerà vigile urbano chi riuscirà a superare a pieni voti sia il salto in alto ma anche gli esercizi alla sbarra. «Per noi è importante che i vincitori abbiano anche l’idoneità fisica rispondente alle attività che saranno chiamati a svolgere nel nostro territorio, che oltre ad essere vasto risulta anche impegnativo, se si pensa alle attività di pattugliamento, vigilanza e operatività in campo sulla costa, ed in particolare nelle spiagge, contro gli illeciti - aveva detto l’assessore al personale del Comune Alessandra Pinna - Gli agenti, soprattutto in estate vengono sottoposto a prove e sforzi fisici non indifferenti. Ecco il perché abbiamo introdotto queste prove».

© Riproduzione riservata