A Cabras chiudono nuovamente le porte dell’ambulatorio della Guardia medica, in via Tharros, come accaduto più volte a febbraio per la mancanza di medici.

Con tutti i disagi del caso, visti i quasi nove mila abitanti. A riferire l’assenza del servizio è la direzione generale della Asl 5 di Oristano.

Con una nota pubblicata nel sito istituzionale informa i cittadini che il turno notturno della guardia medica di domani martedì 12 marzo non sarà coperto.

«Si invitano i cittadini in caso di necessità - si legge ancora - a rivolgersi ai punti di guardia medica limitrofi».

