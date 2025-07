Nuovi automezzi per la Compagnia barracellare e per la Polizia locale. Un moderno pick up con modulo AIB antincendio, poi una agile Panda 4x4 per le perlustrazioni del territorio comunale per i ranger. Per i vigili urbani, guidati da Veronica Bertoletti, una Panda per svolgere il proprio servizio di pubblica sicurezza.

Sono state inaugurate e benedette dal parroco don Emanuele Lecca, alla presenza del sindaco Annalisa Mele. Automezzi indispensabili per monitorare costantemente il territorio, per garantire la vigilanza ambientale e la prevenzione dei reati nel centro abitato e in campagna.

Nato nel 2012, il corpo di polizia rurale è guidato dal giovane capitano Antonio Marras che coordina una squadra di 22 unità, tra cui anche una donna, e garantisce la prevenzione contro gli incendi, contrasto dell’abbandono abusivo dei rifiuti, funzioni di protezione civile nelle calamità naturali. Corpo strategico a livello locale e regionale, rappresenta «un presidio di legalità per tutto il territorio comunale, collaborando con i colleghi dei comuni limitrofi per garantire servizio d’ordine e pattugliamento delle campagne», precisa la sindaca Annalisa Mele. Gli automezzi sono stati comperati con finanziamento regionale e fondi del bilancio comunale.

