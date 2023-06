Ancora nessun assessore occupa gli uffici del secondo piano del Comune di Cabras, in piazza Eleonora d’Arborea. Ma non è stato convocato nemmeno il primo Consiglio comunale dopo le elezioni per eleggere il nuovo primo cittadino. A Cabras, dopo la convocazione dei consiglieri eletti, lo scorso 30 maggio, ancora il primo cittadino Andrea Abis non ha formato l’esecutivo.

«Ma è chiaro che gli uffici sono comunque al lavoro - precisa però il primo cittadino Abis - è vero però che subito dopo le elezioni ci siamo presi un attimo di riposo. Ci aspetta dai prossimi giorni un’onda enorme da cavalcare chiamata estate. Mettere in piedi a Cabras la stagione estiva vuol dire lavorare dalla mattina alla sera. Con tutti gli imprevisti e le problematiche giornaliere da risolvere».

Abis sulla scelta degli assessori dice lavori in corso: «Ancora non ho preso la decisione finale. Sto valutando vari aspetti. Non si tratta di una scelta semplice, soprattutto alla luce delle preferenze prese da ognuno dei candidati, tante rispetto a 5 anni fa. Questa volta poi - dice ancora Abis - tutti vorrebbero l’assessorato. Chi non è lo è mai stato però non può capire la mole di lavoro da svolgere. La settimana prossima ci sarà la Giunta». Entro tre giorni però dovrà essere per forza convocato il primo Consiglio comunale, come del resto prevede la legge.

È senza guida anche l’Area marina protetta del Sinis. La nomina dell’ex direttore Massimo Marras è scaduta con la fine del mandato di Abis, lo scorso sabato 27 maggio. «A breve verrà pubblicato un nuovo bando - spiega il sindaco di Cabras - Così prevede il regolamento. È vero però che si tratta di un incarico fiduciario e io ho apprezzato molto il lavoro svolto in questi anni dal direttore Marras». Ora sta portavando avanti la direzione della riserva marina un funzionario del Comune di Cabras.

