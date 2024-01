Continua la rassegna "I Venerdì al Museo", a Cabras. Il nuovo incontro sarà dedicato agli amanti del cinema e della promozione territoriale. Il laboratorio cinema e territorio questa volta si rinnova trasformandosi in una vera e propria lezione di sceneggiatura a cura del regista Gian Paolo Vallati.

Il regista, che ha già partecipato alla rassegna de "I Venerdì al Museo” presentando due cortometraggi girati nel territorio locale, “Complice il mare” e “La venere di Milis”, stavolta amplierà il discorso spiegando come nasce un film e come si sviluppa un’idea cinematografica.

L’appuntamento è per venerdì 12 gennaio alle 18, nella Sala del Paesaggio del Museo civico Giovanni Marongiu, in via Tharros. L’ingresso come sempre è libero e gratuito. Ai partecipanti saranno accreditati dei punti sulla carta “Amico del museo di Cabras”, che darà diritto a sconti su gadget e ingressi in occasioni di iniziative speciali e a tema.

© Riproduzione riservata