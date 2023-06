Prima il giro turistico, poi la visita al cimitero a Cabras. La seconda edizione del motoraduno Giganti Bikers sarà dedicata a Gianni Piscedda, l’uomo di 50 anni morto domenica scorsa a causa di un incidente sopra il suo scooter, nella strada provinciale tra Cabras e la frazione di Solanas.

Ad annunciarlo è il moto club con una nota pubblicata sulla pagina Facebook: “Noi del motoclub Giganti Bikers Cabras appresa la tragica notizia dell'improvvisa scomparsa di Gianni abbiamo pensato di dedicare a lui la seconda edizione del motoraduno che si svolgerà il 4 giugno. Sarà il rombo delle moto il nostro saluto per Gianni e la musica sarà per lui la nostra preghiera, affinché ci possa aiutare ad alleviare il peso di un dolore così tanto profondo dando voce ai ricordi indelebili che abbiamo di Gianni. Al rientro dal giro turistico - si legge ancora - tutti noi andremo in cimitero con il rombo dei nostri motori”.

Il ritrovo con l’apertura delle iscrizioni, è previsto alle 10, in piazza Stagno. Il giro turistico partirà alle 12.30 da piazza Stagno a Cabras per poi arrivare fino a Torre Grande. Si proseguirà verso il Rimedio, poi tappa a Nuraxinieddu, a Massama, a Baratili San Pietro, a Riola Sardo, al villaggio di San Salvatore e infine di nuovo Cabras, in cimitero, all’uscita del paese. Alle 13.30 è previsto il pranzo in piazza Stagno.

Dalle 14 invece spazio alla musica. La scomparsa di Gianni Piscedda domanica scorsa ha sconvolto l'intero paese. Era una persona benvoluta da tutti, sempre solare, sempre con il sorriso. Marito premuoroso, padre esemplare e anche nonno. Ha lasciato la moglie, due figlie e un nipote. E tantissimi amici.

