Finalmente un premio per chi è bravo, e non solo per chi appartiene ad una famiglia con un reddito basso. L’amministrazione comunale di Cabras prosegue con la politica degli incentivi allo studio e assegna anche quest’anno quaranta borse di studio agli studenti più meritevoli residenti nel Comune che abbiano raggiunto una media di voti non inferiore al sette e non abbiano riportato alcun debito formativo. Uno strumento esclusivamente comunale che si aggiunge alle misure di sostegno allo studio, regionale e nazionale, basate in maniera specifica sul criterio del reddito.

L’avviso è rivolto agli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 la scuola secondaria di II grado, comprese le scuole paritarie e i conservatori di musica, pubblici o privati.

“Si tratta di una misura che proponiamo ai ragazzi come premio per il loro impegno – afferma l’assessore alla Cultura Carlo Trincas -. Vogliamo tendere la mano a tutti gli studenti e alle studentesse che dimostrano di aver voglia di imparare. Il nostro obiettivo è quello di far crescere l’entusiasmo nei confronti dell’istituzione scolastica e della bellezza del sapere, ma anche di ridurre la dispersione scolastica, gratificandoli con un contributo”.

Per l’assegnazione delle borse di studio il Comune ha messo a disposizione 8 mila euro del bilancio comunale. La graduatoria sarà stilata sulla base della media dei voti conseguiti in ordine decrescente. Solo in condizioni di parità di punteggio sarà assegnata la preferenza al soggetto con Isee inferiore. A ulteriore parità di punteggio e di Isee avrà la precedenza lo studente anagraficamente più giovane. In caso di non raggiungimento del numero di quaranta borse, l’intero importo a disposizione sarà suddiviso tra tutti gli idonei.

Non potrà essere attribuita la borsa di studio a coloro che nello stesso anno di riferimento usufruiscono di altre misure da altri Enti o Istituzioni. La domanda deve essere presentata entro il 30 ottobre 2023 all’ufficio protocollo del Comune, a mano dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 oppure via posta. Il modulo di domanda si può scaricare dal sito istituzionale del Comune o ritirare presso la sede dell’Informa Comunità.

