Promessa mantenuta: scuola anche per i più piccoli del paese. Da questa mattina, come stabilito, sarà attivo il servizio di asilo nido comunale nell’edificio di via Amsicora. Lo stabile è oggetto di lunghi lavori di rifacimento e manutenzione finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma la previsione delle tempistiche per la riapertura del servizio è stata rispettata e il primissimo lotto dei lavori sarà ultimato a giorni.

«Le operazioni del cantiere sono proseguite senza sosta durante tutta l’estate con un impegno fitto da parte degli uffici comunali, della ditta appaltatrice e della direzione lavori così da garantire la riapertura al pubblico entro la data prestabilita», ha annunciato il sindaco di Cabras Andrea Abis.

L’intero progetto prevede un intervento di 1 milione e 250mila euro, con il quale l’amministrazione comunale intende aumentare la capacità di ospitalità, innalzare il livello di qualità architettonica, impiantistica e funzionale dell’intero edificio.

Soddisfazione anche per l’assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti, che pochi giorni fa ha incontrato le mamme per un briefing pre-riapertura organizzato dalla cooperativa che gestisce il servizio al fine di conoscere i nuovi iscritti: «I lavori al nido vanno avanti secondo i programmi e la struttura si presenterà riqualificata e rinnovata con maggiori servizi: il nostro obiettivo principale è quello di ampliare il numero dei posti per rispondere alle richieste di tutte le famiglie che necessitano del servizio, offrendo ai bambini la possibilità di vivere il tempo al nido in un luogo accogliente e stimolante».

Tra circa una settimana sarà attivato anche il servizio mensa.

