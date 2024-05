L’obiettivo è quello di accelerare i tempi per poter utilizzare le risorse presenti in cassa. Il Comune di Cabras è alla ricerca di un professionista per il supporto tecnico nella gestione di progetti finanziati dal Pnrr.

È l’Agenzia per la Coesione Territoriale a finanziare il supporto. Il contratto di collaborazione avrà una durata pari a 24 mesi, eventualmente prorogabili fino a 36 mesi, con un compenso annuo di 38 mila e 366 euro. Tra i requisiti è richiesto il possesso di almeno uno tra tre titoli di studio: il diploma di laurea quadriennale o la laurea specialistica o magistrale in architettura, ingegneria Civile, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Urbanistica, o titoli equiparati.

Si richiede inoltre l'iscrizione all’albo professionale di riferimento ed esperienza professionale di almeno tre anni. La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica entro il 23 maggio. Il Responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo Mara Marongiu. Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Cabras.

