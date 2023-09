Il Comune di Cabras cerca un nuovo direttore dell’Area marina protetta del Sinis. L’incarico di Massimo Marras, infatti, è terminato con la fine del primo mandato di Abis, a maggio scorso. In questi mesi la mansione è stata affidata a un funzionario del Comune. Ora però è stata indetta una nuova procedura selettiva. Per partecipare c’è tempo fino al lunedì 25 settembre. Pochi giorni insomma. Tra i tanti requisiti viene richiesta obbligatoriamente anche l’esperienza, almeno triennale, in incarichi di responsabilità di riserva naturale all’interno degli organismi di gestione di aree protette ma anche la laurea (vecchio ordinamento) in discipline tecnico-scientifiche o economico-giuridiche.

Come fa sapere il Comune di Cabras la procedura di selezione prevede prima la valutazione del curriculum e poi infine un colloquio attitudinale. Il direttore dell’Amp sarà impiegato negli uffici di corso Italia per 36 ore a settimana, per un totale di 32mila euro lordi all’anno.

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con spid e compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento “inPA”. Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio della domanda di ammissione.

Massimo Marras, ex direttore della riserva: «Parteciperò al bando anche io». E chissà quanti saranno i candidati per guidare il parco marino.

Il sindaco Andrea Abis, nonché presidente dell’Amp, non ha mai nascosto di apprezzare il lavoro svolto dal direttore che lui stesso aveva scelto 5 anni fa. Prima di Marras invece aveva guidato il parco marino il biologo Giorgio Massaro.

