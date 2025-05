Il Comune di Cabras cerca, nell’ambito del programma “Lavoras” quattro muratori, un giardiniere e tre manovali edili. I muratori saranno impiegati in attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali, inclusi interventi su intonaci, pitture, marciapiedi e drenaggio urbano. Il giardiniere sarà coinvolto nella manutenzione del verde pubblico, nella potatura, piantumazione e cura delle aree verdi.

L’avviso che ha pubblicato il Comune si rivolge ai disoccupati residenti o domiciliati a Cabras, iscritti al Centro per l’impiego di Oristano, che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro. È richiesto il possesso della patente di categoria B. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online, tramite l’area persona al portale www.sardegnalavoro.it. È previsto il principio della rotazione, per cui hanno priorità i candidati che negli ultimi 24 mesi non hanno partecipato a cantieri comunali.

«L’amministrazione comunale conferma anche quest’anno il proprio impegno a favore delle politiche attive per il lavoro, aderendo a un progetto che rappresenta un’opportunità concreta per molte persone in difficoltà», ha dichiarato Laura Celletti, assessora alle Politiche Sociali, «Valorizza le competenze individuali e offre un’occasione di reinserimento lavorativo, promuovendo l’inclusione sociale e il benessere della comunità».

«Grazie al progetto Lavoras - ha aggiunto Carlo Carta, assessore al Decoro Urbano - possiamo potenziare il lavoro degli uffici comunali, in particolare nel settore delle manutenzioni e del decoro urbano. L’apporto dei lavoratori assunti permette di realizzare interventi importanti per il territorio, spesso rimandati per carenza di risorse umane».

© Riproduzione riservata