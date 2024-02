Il Comune di Cabras cerca operatori per la realizzazione del Carnevale 2024, in particolare il giovedì grasso e la pentolaccia. Possono partecipare al bando fondazioni, associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, enti di volontariato, cooperative sociali, e associazioni sportive e non.

Le domande con la proposta allegata dovranno pervenire al Comune di Cabras entro le 12 di lunedì 5 febbraio 2024, o in busta chiusa all’Ufficio Protocollo, o via posta o tramite Pec. Le attività dovranno essere preventivamente concordate con l’amministrazione. Prevista l’animazione per la giornata del giovedì grasso quando nella piazza principale del paese arriveranno gli studenti delle scuole cittadine con una sfilata in maschera. Prevista poi la distribuzione di dolci tipici e l’organizzazione di giochi.

Per quanto riguarda invece la pentolaccia del 17 febbraio, il Comune chiede un animazione ludica da svolgere in collaborazione con la consulta giovani in piazza Vittorio Emanuele. Il Comune fa sapere che per ricevere informazioni sull’avviso è possibile contattare la responsabile del servizio Barbara Poddi all’indirizzo mail affari.generali@comune.cabras.or.it.

