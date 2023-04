La prevenzione prima di tutto.

Ecco perché l’amministrazione comunale di Cabras aderisce alla campagna “Prenditi cura di Te… Tutte insieme contro il cancro”, con screening senologico gratuito a cura dell’associazione Le Belle Donne APS, su proposta dell’assessorato alle Politiche Sociali. A partire da oggi è possibile prenotarsi per sottoporsi alla visita telefonando al numero 0783397203, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. I controlli si svolgeranno sabato 15 aprile all’interno del poliambulatorio medico di via Custoza a Cabras, messo a disposizione da parte dei medici di base e saranno tenuti da due medici volontari, gli oncologi Tito Sedda e Antonello Gallus. «Fare prevenzione è il primo passo per monitorare il proprio stato di salute – afferma l’assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti –. Aderiamo dunque con convinzione a una iniziativa che si rivolge alle donne curandone il benessere fisico. In un periodo storico in cui il sistema sanitario è in affanno, diventa fondamentale dare un supporto concreto in particolare a coloro che non eseguono da tempo un controllo senologico».

«Capita spesso che le donne non partecipino agli screening provinciali per l’impossibilità di spostarsi in maniera autonoma fuori dal proprio luogo di residenza - dichiara Maria Cadeddu presidente dell’associazione Le Belle Donne –. La collaborazione con le istituzioni risulta indispensabile per una coordinazione sinergica, al fine di rendere alla comunità un servizio utile». Saranno gli uffici comunali a gestire le iscrizioni, rispondendo al numero di telefono messo a disposizione per l’iniziativa. Lo screening è rivolto alle donne fra i 35 e i 60 anni residenti a Cabras, che riceveranno un appuntamento rispettando l’ordine cronologico di chiamata. Possono accedere anche tutte le pazienti con patologie al seno già note per monitorarne il decorso».

