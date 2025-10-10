Cali di pressione e temporanee interruzioni. Nell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche nel Comune di Cabras, martedì 14 ottobre 2025 i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento delle nuove condotte realizzate nelle vie Gallura, Tuveri e Genova alla rete idrica esistente.

Per l’esecuzione dell’intervento, dalle 7.30 fino alle 17, occorrerà interrompere l’alimentazione idrica nelle vie Gallura, Tuveri, Genova, Logudoro, Tirso, Cedrino, Coghinas, Messina, Alagon, Iosto, Marini e Nuoro. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell’intervento.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Abbanoa segnala inoltre che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. I lavori rientrano nell’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna” che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Comune di Cabras è tra i centri ai quali è riservata un’importante parte di questo investimento con la sostituzione integrale di 5 chilometri e mezzo di condotte.

