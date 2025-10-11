Parcheggi a tempo, e per chi vive in via Garibaldi sarà l’inizio di un incubo. A Cabras tanti cittadini si lamentano per le limitazioni imposte dal Comune dalle 9 alle 13. In alcuni stalli infatti non sarà più possibile sostare più di un certo tempo.

Solleva la questione il cogliere di minoranza Antonello Manca: “È impensabile che chi abita in via Garibaldi debba andare a caccia di un posto valido solo per trenta minuti. Dove si deciderà di mantenere i parcheggi a tempo, deve essere previsto un pass o un permesso totalmente gratuito per i residenti. Non si può chiedere a chi ha una casa in quella zona di vivere sotto la minaccia di una multa solo perché ha parcheggiato davanti al proprio portone. Questa storia denota una totale mancanza di rispetto verso chi vive e contribuisce ogni giorno al paese. Io chiedo con forza che questa misura venga rivista”.

Manca poi punta il dito anche sulle gravi condizioni di degrado in cui versa il marciapiede di via Leopardi, dopo aver ricevuto tante segnalazioni.

“Il tratto pedonale presenta crepe diffuse, dislivelli e parti ormai deteriorate, che rendono difficile e pericoloso il passaggio dei pedoni, in particolare per gli anziani, i bambini e le persone con mobilità ridotta - dice - Non si tratta solo di una questione estetica, ma di sicurezza pubblica. Chiedo pertanto che l’amministrazione comunale intervenga con urgenza”.

