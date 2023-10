Le scritte fatte con le bombolette spray sono in bella mostra anche nelle fioriere in cemento. Trovare una panchina non imbrattata dai vandali è invece impossibile. Non solo: le informazioni turistiche sopra i cartelli in plastica non si leggono più da tempo.

Siamo a Cabras, in piazza Stagno, la sera ritrovo di tanti giovani del paese, dove gli atti vandalici sono all’ordine del giorno.

Il degrado in piazza Stagno (Foto di Sara Pinna)

Per ripulire quello che dovrebbe essere il fiore all’occhiello del paese, domenica 22 ottobre, dalle 9, scenderanno in campo i ragazzi della Consulta Giovani, che si occuperanno di eliminare tutti i rifiuti abbandonati a pochi metri dallo stagno, ma soprattutto di riverniciare panchine e fioriere.

I ragazzi del gruppo capitanato da Giuseppe Sanna invitano tutti i cittadini a partecipare all'iniziativa che hanno deciso di chiamare “Puliamo Piazza Stagno”.

I volontari dovranno armarsi di guanti, buste e tanta voglia di fare. Al resto ci penserà la Consulta giovani. Si lavorerà fino alle 13.

