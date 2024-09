Le lezioni riprenderanno regolarmente il prossimo 11 settembre, ma non nel plesso che ospita la scuola d'infanzia, quindi quello di via De Gasperi. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis, in accordo e in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica, è al lavoro per fare in modo che i bambini e le bambine possano tornare sui banchi secondo le date previste dal calendario scolastico nazionale.

Per il mese di settembre però, si proseguirà con il metodo già sperimentato a fine giugno scorso, quando le classi erano state trasferite all'istituto di via Cesare Battisti. A partire dall'11 settembre è stato stabilito l'utilizzo congiunto delle scuole primarie: via Cesare Battisti a Cabras ospiterà cinque sezioni dell'infanzia, mentre nella via San Paolo a Solanas frequenteranno le ulteriori altre due sezioni.

Il trasferimento nel plesso di via De Gasperi è previsto per il primo ottobre, così che, terminati i lavori di ristrutturazione finanziati dal Pnrr, le aule potranno essere allestite al meglio con gli arredi necessari per le attività educative e ludiche.

«Intendo ringraziare il dirigente, tutti i docenti e gli operatori della scuola per lo spirito di collaborazione e i particolari sforzi messi in campo per garantire ai bambini e alle bambine di poter dare avvio nei giusti tempi all'anno scolastico. Voglio sottolineare il grande impegno da parte dell'impresa costruttrice, che in tempo record sta portando a termine tutte le lavorazioni per consegnare alle famiglie e ai loro figli una scuola completamente rinnovata - ha detto il sindaco Abis - Questa sinergia e unione di intenti è l'espressione necessaria al raggiungimento degli importanti obiettivi di benessere della comunità. Il progetto della scuola di via De Gasperi sta portando a compimento il miglioramento dell'efficienza energetica e tecnologica dell'edificio e la realizzazione di nuovi spazi interni ed esterni alla scuola, con aule, laboratori e un giardino, per un totale di 1, 31 milioni di euro».

Intanto a partire da domattina gli operai comunali saranno presenti nelle due scuole primarie per le operazioni necessarie all'allestimento più opportuno per i piccoli.

