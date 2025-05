Esperienze importanti per i ragazzi della scuola secondaria di Cabras. Dal 20 al 23 maggio una rappresentativa elle classi seconde e terze dell’indirizzo musicale, accompagnati dai docenti Patrizia Scintu, Riccardo Zinzula, Manuela Pittau e Fabrizio Sechi, hanno partecipato alla V Edizione del Campus Studio “Voci e Musica”, che si è tenuto ad Orosei. All’evento, organizzato dal Convitto Nazionale di Cagliari, erano presenti in tutto 220 ragazzi. “Sono stati giorni di intenso lavoro, ma anche di tanto divertimento - commenta il dirigente Paolo Figus - Gli studenti hanno avuto modo di socializzare, condividere e confrontarsi con altre realtà musicali. Hanno vissuto un’esperienza unica, ricca di note, suoni e di emozioni che difficilmente dimenticheranno”. Le attività musicali erano suddivise in quattro laboratori: orchestra, improvvisazione corale e strumentale e body music tenuti dai maestri Albert Hera, Stefano Baroni e Elisabetta Maschio. I giovani musicisti si sono esibiti poi in un concerto finale collettivo. “Il campus - conclude Figus - si conferma così un’occasione preziosa di crescita artistica, ma anche umana. Un’ esperienza che ha lasciato un segno profondo fatto di musica, amicizia e passione condivisa”.

