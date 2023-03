Sarà uno degli ultimi Consigli comunali prima delle elezioni per eleggere il nuovo sindaco di Cabras, a fine maggio. All’ordine del giorno dell’assemblea pubblica in programma il prossimo 24 marzo alle 18,30 al centro polivalente di via Tharros, tredici punti.

Quello più atteso dai cittadini è il penultimo. Il primo cittadino Andrea Abis dovrà rispondere infatti all’interrogazione presentata dalla consigliera del Pd Alessandra Lochi sui rapporti tra la Fondazione Mont’e Prama e il Comune dopo il suo no all’approvazione del bilancio di previsione 2023, a dicembre scorso.

Lochi chiede anche informazioni sull’evento “Archeologika”. O meglio: sulle spese affrontate per organizzare l’evento. Ma c’è anche un’altra interrogazione. Abis dovrà spiegare perché la Fondazione accusa il Comune di inadempienze.

Ci sarà poi l’approvazione del Documento unico di programmazione, del Bilancio di previsione e del Piano di valorizzazione delle terre a uso civico.

L’assemblea dovrà votare inoltre la delibera sull’emergenza sanitaria in provincia di Oristano proposta dal Coordinamento dei comitati sardi. Tra i punti anche l’approvazione del Piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2023-2025 ma anche il rinnovo della convenzione per la regolamentazione del rapporto di gestione tra il Ministero e il Comune di Cabras per la gestione dell’Area marina protetta del Sinis.

© Riproduzione riservata