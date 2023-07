Torna il sereno nella compagnia barracellare di Cabras. Giuseppe Pitzus è il nuovo capitano. La nomina è avvenuta due giorni fa durante il Consiglio comunale. Il nome è stato individuato prima dalla compagnia, poi durante l’assemblea c’è stata la votazione di tutto il consiglio comunale, come del resto prevede il regolamento.

Pitzus prende il posto di Fabrizio Lochi che si era dimesso circa un mese fa a causa di divergenze avute con il primo cittadino di Cabras Andrea Abis. Con lui avevano lasciato il gruppo anche altri cinque componenti.

«Faccio gli auguri al nuovo capitano - ha detto Abis durante il Consiglio comunale - Si tratta di una figura assolutamente necessaria. L’assenza infatti limiterebbe l’esercizio della stessa compagnia. Ci aspetta un’estate faticosa e importante, il supporto che darà il gruppo sarà di fondamentale importanza per la buona riuscita di tanti interventi».

Durante il consiglio comunale il capogruppo della minoranza Gianni Meli ha però voluto ringraziare Lochi, che continua a guidare i barracelli di Riola Sardo e Nurachi, per il lavoro svolto in questi anni nel territorio di Cabras. Ma non è tutto. Al Consiglio comunale anche questa volta non si è presentato il consigliere di maggioranza Marco Mascia, ex assessore all’Ambiente. Mascia, subito dopo la presentazione dell’esecutivo, a giugno scorso, non aveva nascosto la delusione di non essere stato confermato in Giunta dal primo cittadino nonostante le tante preferenze ricevute dai cabraresi in occasione delle elezioni comunali di fine maggio. Mascia non si era presentato nemmeno alla cerimonia di insediamento del consiglio. Non era presente al Consiglio comunale nemmeno la consigliera di maggioranza Federica Pinna. Anche lei si trova nei banchi dei consiglieri nonostante i tanti voti ricevuti. Che sia l’inizio di una crisi che porterà alla formazione di un un gruppo autonomo? Chissà.

