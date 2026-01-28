L’obiettivo è quello di accompagnare le nuove generazioni nel loro cammino di crescita, offrendo strumenti educativi e occasioni di confronto pensati per rispondere ai bisogni emergenti dei giovani. Prende il via a Cabras il progetto “Codice. Competenze Digitali per l’Innovazione, la Consapevolezza e l’Etica”, un articolato intervento educativo promosso dal Comune in qualità di ente capofila, finanziato dalla Fondazione di Sardegna. Nasce in stretta collaborazione tra l’amministrazione di Cabras - su proposta dell’assessorato alle Politiche Sociali - e la scuola, grazie alla partecipazione convinta dei dirigenti degli istituti scolastici di Cabras e dell’’Istituto Tecnico “L. Mossa” di Oristano. Il progetto si si rivolge a studenti dei due istituti, ma anche ai docenti e ai genitori, attraverso una serie di azioni mirate che affrontano i temi della cittadinanza digitale, della prevenzione del bullismo e cyberbullismo, della gestione consapevole della tecnologia e dello sviluppo di competenze relazionali e comunicative. Il percorso si compone di diversi moduli. Prima un corso di formazione rivolto a un gruppo selezionato di studenti che, dopo un processo di candidatura e selezione, acquisiranno strumenti e competenze per diventare punti di riferimento per i coetanei nell’uso sicuro, etico e responsabile della rete. Poi ci saranno degli incontri pratici dedicati all’analisi dei rischi online, con attività esperienziali che aiutano gli studenti a riconoscere fenomeni come il cyberbullismo, l’adescamento online e la violazione della privacy. “Questo progetto rappresenta un nuovo tassello per l’attuazione delle politiche socio-educative che il Comune di Cabras sta portando avanti, stavolta sul tema delicato dell’uso dei social – ha affermato il sindaco di Cabras Andrea Abis – Lo realizziamo proficuamente e con passione insieme alla scuola media di Cabras e al Mossa di Oristano”. “Abbiamo voluto sostenere un progetto che mette i giovani al centro aiutandoli a essere consapevoli del loro rapporto con il digitale - dichiara Laura Celletti, assessora alle Politiche Sociali - Codice offre strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane legate alla rete e ai social, promuovendo il dialogo tra scuola, famiglia e istituzioni”. “Si tratta di un progetto necessario per accompagnare i nostri ragazzi in un percorso che unisce educazione digitale e consapevolezza emotiva – spiega il dirigente scolastico dell’istituto di Cabras Paolo Figus – Lavorare sul benessere online significa creare comunità scolastiche più forti e inclusive”. “Siamo felici di prendere parte a un’iniziativa che va oltre la semplice alfabetizzazione digitale - afferma la dirigente del Mossa” Marilina Meloni - Il progetto nasce dalla consapevolezza che il digitale rappresenta una dimensione centrale della vita dei giovani e che solo attraverso un’educazione mirata, critica e consapevole sia possibile prevenire fenomeni come bullismo e cyberbullismo, valorizzando al contempo le opportunità offerte dalla rete. Con la partecipazione al progetto Codice, l’Istituto conferma il proprio impegno nel formare cittadini digitali informati, critici e attivi”.

