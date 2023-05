Passioni diverse. Interessi pure. In comune hanno solo l’età, 23 anni, e la missione che vogliono portare avanti: fare di tutto per evitare che i giovani del paese abbandonino il mare cristallino del Sinis per cercare fortuna altrove.

Gianluca Mele e Francesco Contini sono i candidati più giovani che si presentano alle elezioni comunali di fine maggio, quando anche a Cabras i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Il primo scende in campo per sostenere l’attuale sindaco Andrea Abis, Contini è al fianco di Gianni Meli. Gianluca Mele frequenta il quarto anno di Giurisprudenza a Sassari. Ha un sogno: diventare magistrato.

Contini è istruttore di kitesurfing. Ma sulle onde è anche un campione: sono tante le medaglie che ha conquistato oltre mare. Assieme al padre gestisce un chiosco a Mari Ermi. Tutti e due hanno le idee chiare sul futuro del loro paese.

Mele non immagina un Consiglio comunale senza i giovani: «Noi siamo la futura classe dirigente del territorio. Credo nella partecipazione attiva dei giovani ai processi decisionali locali. I ragazzi non possono essere spettatori». Vede il turismo come un sorta di salvezza: «Se sfruttato bene è in grado di produrre ripercussioni su qualsiasi settore economico».

Contini si sente portavoce dei suoi coetanei, per questo ha deciso di candidarsi: «Vorrei creare a Cabras qualcosa che per i giovani non c’è mai stato. La mia idea è trasformare l’enorme e bella piazza Stagno in un ritrovo per i giovani. Lì è possibile realizzare di tutto e di più come ad esempio skatepark. Serve una svolta».

© Riproduzione riservata