Il Comune di Cabras cerca sponsorizzazioni utili alla realizzazione del "Festival della Bottarga 2024", in programma i prossimi 14 e 15 settembre. Le offerte dovranno avere ad oggetto interventi, azioni e attività nell’ambito dell’evento, poi la fattibilità delle proposte sarà valutata dall’Ente.

La documentazione dovrà pervenire esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it. Le proposte, che non costituiscono alcun vincolo per l’amministrazione comunale, dovranno pervenire entro il 14 agosto. Ma non solo. Sempre il Comune ha pubblicato il bando per la partecipazione dei ristoratori come partner del Festival per un totale di tre posteggi. Per partecipare alla selezione gli interessati devono allegare alla domanda il menù proposto a base ovviamente di bottarga.

La documentazione deve essere presentata o in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune oppure via Pec. Le proposte dovranno pervenire entro il prossimo 20 agosto.

Durante la due giorni sono previste degustazioni di cibo e di cocktail d’autore, show cooking, incontri con gli esperti, spettacoli, contest culinari e la tradizionale mostra mercato. L’ospite più atteso è Carlo Cracco: sei stelle Michelin, uno dei volti più celebri della cucina italiana.

