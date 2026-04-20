Cabras e San Vero Milis uniti per intervenire sulle strade. I due Comuni hanno partecipato assieme al bando della Regione per il finanziamento di interventi sulla viabilità rurale. Pochi giorni fa il Consiglio si è riunito per approvare la delibera necessaria alla partecipazione alla gara, attraverso la quale si è proceduto alla classificazione di diverse strade di interesse pubblico, con conseguente acquisizione al patrimonio comunale. Si tratta di arterie

utilizzate da numerose imprese agricole e ritenute strategiche per il territorio. La delibera è stata approvata

all'unanimità. Si tratta delle strade comunali Pauledda, Paui, Arrundius, Giacu Moi, Preda Arughi e della via

Flumendosa. Gli interventi programmati punteranno in particolare alla gestione delle acque piovane, con la sistemazione

dei dossi per evitare ristagni, la manutenzione delle canalette di scolo e il rafforzamento delle intersezioni

con le strade provinciali, spesso soggette a deterioramento e formazione di buche. È stata valutata anche l'ipotesi di asfaltare alcuni tratti, specie in prossimità della strada provinciale. Le risorse messe a bando non consentirebbero interventi diffusi sull'intera rete viaria interessata. L'amministrazione guarda inoltre alla collaborazione con il Consorzio di Bonifica, soprattutto nelle situazioni in cui le perdite dalle canalette irrigue causano criticità alla viabilità. "Questo bando rappresenta un'opportunità per migliorare la qualità e la sicurezza della viabilità rurale comunale – spiega il sindaco Andrea Abis – Cabras dispone di una rete veramente molto estesa di strade rurali al servizio delle imprese agricole, circa 300 km, sulle quali ogni anno investiamo importanti risorse del bilancio comunale, ma che nonostante i grandi sforzi, non bastano mai. Con queste eventuali nuove risorse possono intervenire in modo più strutturale sulla rete viabile attorno a Cabras e Solanas".

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