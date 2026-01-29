A Cabras la notte scorsa è stata distrutta l’auto di un pescatore, 30enne. L’allarme è scattato nel cuore della notte fra mercoledì e giovedì quando qualcuno ha appiccato il fuoco a una Ford S Max, parcheggiata in via Regina Margherita. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che cercano di fare piena luce sull’episodio. Il giovane pescatore è stato sentito a lungo dagli investigatori, saranno visionati anche i filmati degli impianti di videosorveglianza.

