Nella frazione di Solanas, Comune di Cabras, questa notte verrà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida contro le zanzare. L'intervento inizierà alle 2 in via Carducci e poi proseguirà in quelle limitrofe.

Gli interventi verranno eseguiti con prodotti autorizzati e nel rispetto delle normative ambientali.

Si consiglia di tenere finestre e porte chiuse durante il trattamento, di ritirare gli animali domestici e coprire eventuali vasche o contenitori di acqua e non stendere i panni all'aperto nelle ore precedenti e successive al trattamento.

«Si raccomanda - fanno sapere dal Comune di Cabras - di prestare particolare attenzione alle aree pubbliche interessate e di seguire le indicazioni sopra riportate per garantire la massima efficacia dell'intervento e la sicurezza di persone e animali».

