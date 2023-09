Un incentivo all’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione giovane e adulta. È questo l’obiettivo principale della Giunta comunale di Cabras che oggi ha deliberato il patrocinio al progetto proposto in collaborazione con il Centro Provinciale di Istruzione per gli adulti di Oristano, il CPIA 4, per un’attività di promozione e orientamento delle attività di studio per l’anno scolastico 2023/2024.

Venerdì, dalle 17 alle ore 19, gli interessati potranno recarsi nella sede comunale di piazza Eleonora, al secondo piano, e ricevere informazioni sui vari corsi attivi. A partire dai 16 anni sarà poi possibile iscriversi ai percorsi per il raggiungimento della licenza media e per assolvere l’obbligo scolastico con il biennio di scuola superiore.

«Una popolazione istruita è una popolazione che ha capacità di discernere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, crescere in termini di competenze e possibilità economiche, migliorare nella solidarietà, diventare una comunità educante - ha detto il sindaco Andrea Abis - Riteniamo pertanto fondamentale che tutti possano raggiungere il livello di istruzione minimo con l’assolvendo dell’obbligo scolastico».

«Garantire l’istruzione a chi non ha avuto modo di completare il ciclo di studi significa garantire pari opportunità a tutti, lavorare per saldare le maglie della rete sociale attraverso un percorso di crescita che non lasci indietro nessuno, ma piuttosto chiami a raccolta tutti coloro i quali hanno voglia di intraprendere una nuova fase della propria vita», ha aggiunto l’assessora alle Politiche sociali Laura Celletti. Le iscrizioni potranno essere fatte già durante l’incontro di venerdì 29 settembre, oppure si potrà procedere online sul sito del Comune.

