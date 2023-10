Missione speciale per i vigili del fuoco di Oristano, intervenuti a Cabras, nella zona di Su Tingiosu, per soccorrere un cane da caccia in difficoltà.

L’animale, un setter inglese tricolore, di nome Maya, era scivolato dalla scogliera, alta circa 20 metri.

Un volo, per fortuna, senza gravi conseguenze, grazie alla posidonia depositatasi nell’insenatura sottostante, che ha attutito la caduta.

Complicate, però, le operazioni di recupero, che hanno visto entrare in azione gli uomini del 115 con le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali).

Il cane, infine, è stato raggiunto, imbragato e riportato al sicuro, per poi essere riconsegnato al suo proprietario.

