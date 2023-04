Un anziano colto da malore sulla Provinciale 1 all’altezza di Cabras è stato salvato dagli agenti della Polizia Stradale di Oristano.

La pattuglia, nel corso di un normale servizio di vigilanza, ha notato un insolito traffico sulla strada, verso l’incrocio con la Provinciale 3.

Gli agenti, insospettiti da questo traffico, hanno superato i veicoli in coda e si sono accorti che era causato da un’auto ferma allo stop. Alla guida c’era un anziano privo di sensi.

Così i poliziotti hanno chiamato subito il 118 chiesto l’ausilio di un’altra pattuglia per la gestione della viabilità, per poter continuare a monitorare lo stato di salute dell’uomo in attesa dell’arrivo dei medici.

Immediato l’arrivo dell’ambulanza, che ha accompagnato l’uomo in ospedale in codice rosso, aveva accusato una crisi ipoglicemica. Per fortuna è salvo.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata