Novità per il cimitero del paese. Il Comune di Cabras ha approvato il nuovo piano regolatore che prevede un importante ampliamento con annessa ristrutturazione. Il tutto grazie ad un finanziamento regionale di 180 mila euro. Più altri 50 che invece arrivano dal bilancio comunale. L’ampliamento cimiteriale prevede 1650 loculi areati, 90 non areati, 10 postazioni di inumazione a terra, 1960 cellette ossario, 150 per la cremazione, 450 loculi in tombe familiari e cappelle. I progettisti hanno deciso di lasciarsi ispirare dalle tombe millenarie tipiche delle aree archeologiche che caratterizzano una parte della borgata di San Giovanni di Sinis, con un accenno all’incisione geometrica nella roccia tipica delle opere di Pinuccio Sciola. All’interno dei camminamenti saranno piantumati dei cipressi ed è prevista un’area per le tombe familiari. “Oggi sappiamo che sono circa cento le sepolture annue a Cabras per cui occorre prevedere una logica programmatoria che limiti al minimo le espansioni - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Giordano - Un approccio corretto tenuto conto dei costi e delle aree limitate a disposizione. Inoltre, se al giorno d’oggi le concessioni durano venti anni e occorre necessariamente rinnovarle per altri venti, il nuovo sistema prevederà dei nuovi accorgimenti che permetteranno di ridurre i tempi di concessione, sempre nel pieno rispetto delle tradizioni locali e di elaborazione del lutto da parte delle famiglie”.

© Riproduzione riservata