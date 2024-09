La scuola civica intercomunale Più Musica, della quale fanno parte Cabras, come Comune capofila, poi Riola Sardo, Baratili San Pietro e Siapiccia, dà il via al nuovo anno scolastico 2024-2025. Le lezioni, come di consueto, si terranno nei locali del Centro Sociale di Solanas.

Le iscrizioni possono essere effettuate entro le 23.59 di domenica 6 ottobre, esclusivamente mediante il modulo online compilabile sullo sportello telematico polifunzionale del Comune di Cabras. Per accedere allo sportello è necessario munirsi di Spid.

I residenti a Cabras che non sono dotati dello Spid possono richiederne l’attivazione gratuita, il martedì pomeriggio, presso l’ufficio demografico situato nel palazzo comunale di via Dante.

Per ricevere assistenza sulla compilazione è invece possibile recarsi all’Informa comunità, in via Matteotti, previo appuntamento. L’offerta prevede una suddivisione tra corsi classici, moderni e di musica popolare. Sono ventiquattro i corsi attivi, tra i quali “Informatica musicale applicata alle tastiere e synt”, avviato lo scorso anno e molto apprezzato da chi intende approfondire le tecnologie informatiche e lavorare sulla registrazione di quello specifico strumento. Per ogni corso è possibile scegliere il livello di studio, tra propedeutica e formazione musicale di base, livello avanzato e perfezionamento. La retta dovrà essere regolarizzata entro il terzo giorno del mese di frequenza. Per ricevere ulteriori informazioni si può contattare il numero 3792233605.

