Ancora fuoco. A Cabras questa notte, intorno alle due e trenta, un suv è stato completamente distrutto dalle fiamme. Era parcheggiato in vico Amsicora. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano. Gli uomini del 115 hanno spento le fiamme ma del veicolo è rimasto poco.

Indagini in corso per capire se si è trattato di un attentato incendiario. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Secondo quanto si è appreso il suv appartiene al padre di un imprenditore edile di Cabras. Lo scorso 9 agosto, invece, nella vicina via Amsicora, si verificato un altro attentato incendiario che aveva distrutto la Peugeot 208 di proprietà del gestore di un circolo privato.

Ancora prima, il 29 maggio, sempre a Cabras, un’utilitaria parcheggiata in via Kolbe nella zona di Donna Annetta, è stata completamente distrutta dalle fiamme. L’auto, che è stata completamente distrutta, apparteneva a un cameriere, 43 anni, di Cabras.

