A poche ore dalla presentazione delle liste per le prossime elezioni amministrative di fine maggio, a Cabras c’è un primo colpo di scena: la sfida non sarà più a tre ma a due. Pasquale Castangia, già sindaco anni fa, ha deciso di ritirarsi ancora prima di iniziare la corsa. Non è riuscito a mettere in piedi una lista nonostante il suo impegno a convincere diversi cittadini a scendere in campo con lui.

I cabreresi quindi saranno chiamati alle urne o per dare la preferenza all’attuale primo cittadino Andrea Abis oppure a Gianni Meli, ora seduto nei banchi della minoranza. Ad ammettere la “sconfitta” ancora prima di iniziare la corsa è proprio Pasquale Castangia, sostenuto dal Pd: «Ci siamo impegnati per formare un gruppo che potesse amministrare il paese come merita, ma con dispiacere non abbiamo avuto le disponibilità necessarie per completare la lista. Le persone di qualità che volevo al mio fianco non hanno accettato la mia proposta. Non posso scendere in campo con chi non rispecchia il mio essere. La politica non è uno scherzo, amministrare tanto meno. Come non è mio intento esserci a tutti i costi per danneggiare qualcuno o agevolare un altro».

Castangia non nasconde il suo dispiacere: «Non è bello sapere che a Cabras nessuno vuole partecipare a questa avventura, che nessuno vuole toccare con mano quali sono i problemi del paese. La cosa assurda è che in tanti mi hanno detto di non volersi candidare perché non sono disposti a perdere. Nella vita non possiamo essere sempre vincitori».

