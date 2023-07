La promozione del territorio è tutta rosa. È partito a Cabras il progetto del Servizio civile che vede impegnate tre giovani donne in un programma di promozione locale dedicato ai cittadini ma in particolare ai visitatori che si recano nella cittadina lagunare per le vacanze. Il progetto, dal titolo “Sardegna, Un Tesoro Da Scoprire E Valorizzare”, ha la finalità di potenziare e migliorare i servizi di informazione e comunicazione, per una maggiore tutela e fruibilità del patrimonio naturalistico delle aree umide e costiere del Sinis. L’attività si svolge nei due info-point attivi a Cabras, uno si trova all’ingresso del palazzo comunale di piazza Eleonora, dove operano due volontarie, l’altro a San Giovanni di Sinis. In quest’ultimo, gestito da una cooperativa, opera la terza ragazza.

«Abbiamo fortemente voluto che uno degli info-point fosse in una posizione centrale del paese, affinché il visitatore possa ricevere in maniera agevole tutte le informazioni di cui necessita - ha affermato l’assessore al Turismo Carlo Trincas -. Si tratta di un servizio indispensabile, che oggi rende i giovani partecipi del proprio patrimonio e che intendiamo strutturare sempre più al fine di renderlo un punto focale dell’accoglienza turistica». «Il vasto territorio che abitiamo possiede peculiarità specifiche che è giusto rendere note anche attraverso un contatto diretto con il visitatore - aggiunge l’assessore all’Ambiente Carlo Carta -. L’attività delle volontarie è incentrata sulla sensibilizzazione alla cura del territorio e al rispetto dell’ecosistema mare, con la consegna di modulistica e brochure in più lingue».

Tra le richieste pervenute alle volontarie del servizio civile universale, che sono affiancate dagli operatori dell’Area marina protetta del Sinis vi sono anche quelle relative agli eventi e alle attività che si possono svolgere a Cabras. Non mancano poi le domande sui siti della cultura e della tradizione enogastronomica. L’info-point in piazza Eleonora è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. A San Giovanni, in Pratza ‘e sa festa, è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. «Il servizio civile - conclude l’assessora alle Politiche sociali Laura Celletti - ha il vantaggio di permettere ai ragazzi e alle ragazze di esprimersi secondo le proprie attitudini e mettersi in gioco scoprendo le proprie capacità. Un’opportunità di approccio al mondo del lavoro che prepara le nuove generazioni verso scelte di vita consapevoli».

