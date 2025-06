L'obiettivo è quello di promuovere la salute e diffondere la cultura della prevenzione sanitaria, offrendo ai cittadini l'opportunità di partecipare a uno screening ecografico gratuito in quattro giornate dedicate. Il Comune di Cabras conferma anche per il 2025 la propria adesione a “Il Mese della Prevenzione”, l'iniziativa promossa dalle associazioni Anteas Odv di Oristano, Cabras e Cisl, in collaborazione con l'associazione Medica di Diagnostica Preventiva e con il contributo attivo delle due amministrazioni comunali. A Oristano l'appuntamento è in via Benedetto Croce 29, il 9 e l'11 giugno dalle 9 alle 12:30. Il primo giorno è dedicato alle ecografie alla tiroide, il secondo al fegato. A Cabras invece appuntamento al Centro Polivalente, in via Tharros, dalle 9 alle 12:30 il 16 giugno e il 18 giugno. Il primo giorno sono previste le ecografie al seno, il secondo alla prostata.

Sono escluse le persone attualmente in cura per le patologie oggetto dello screening. La partecipazione è gratuita. Il numero per le prenotazioni è 392 3867060, attivo dalle 9 alle 11. Il progetto è reso possibile grazie ai fondi del 5 per mille destinati alle Anteas di Oristano e Cabras, e al sostegno diretto dei rispettivi Comuni. I volontari delle due sedi si occuperanno della parte organizzativa e logistica.

