Arriva a Cabras “AltrOVEST Sardinia – L’isola che non sai!”, il progetto integrato di promozione territoriale pensato per far conoscere la costa occidentale della Sardegna come destinazione turistica organizzata e ricca di potenzialità. Giovedì 8 giugno alle 11 – nella sala conferenze del Museo Civico “Giovanni Marongiu” in via Tharros – si terrà la conferenza stampa di presentazione.

L’iniziativa vede coinvolti numerosi attori istituzionali con un ruolo di coordinamento (un Flag, tre GAL, cinque Unioni dei Comuni, un’Area Marina Protetta per un totale di 37 comuni e una popolazione complessiva superiore ai 140 mila abitanti) ed è stata realizzata con l’apporto tecnico di “The Big Wave”. Il finanziamento è firmato Sardegna Ricerche nell’ambito del POR FESR Sardegna 2014-2020. Il progetto, in fase di start up, prevede l’utilizzo di un set di strumenti multimediali e tecnologici in grado non solo di dare informazioni aggiornate e puntuali ma anche di offrire proposte turistiche, esperienziali, culturali, gastronomiche che catturino l’interesse dei viaggiatori già in fase di scelta.

In occasione della presentazione interverranno: Marina Masala (Sardegna Ricerche), Alessandro Murana (presidente del Flag Pescando e del Gal Sinis), Mariella Amisani (presidente del Gal Linas Campidano), Mariano Lo Piccolo (vicepresidente del Gal Terras de Olia). Mauro Tuzzolino (direttore del Flag Pescando) e Daniela Carboni (Direttrice del Gal Terras de Olia) spiegheranno la filosofia e l’ambizione alla base del progetto e le attività di animazione territoriale sin qui svolte.

Gli aspetti relativi agli strumenti tecnici ideati e messi in campo (piano comunicazione e piano marketing, piattaforma dedicata che segnalerà tutti i luoghi d’interesse e di rilevanza storica, artistica e naturalistica con relative schede informative oltreché dare visibilità alle attività economiche aderenti) saranno a cura di Carlo Parodo (The Big Wave) e del suo team. Oltre alle attività e agli strumenti tecnici già ideati e messi in campo sono previste ulteriori azioni mirate; saranno organizzati quattro workshop in modalità mista (online e in presenza) per divulgare le potenzialità e le ricadute degli strumenti tecnici utilizzati (sui temi emergenti del turismo e sul consolidamento del brand) e due educational tour con il coinvolgimento attivo di personalità legate al mondo dello sport, del turismo e della comunicazione e che toccheranno alcuni punti di pregio della nascente destinazione.

