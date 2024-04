Giovanni Perra, dipendente di Poste Italiane nel ruolo di direttore dell’ufficio postale di Cabras, sarà insignito dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il quindicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 71 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali. In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura di Cagliari per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, in calendario il primo maggio presso il Palazzo Regio di Cagliari, il dipendente di Poste Italiane ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda.

«Ringrazio l'Azienda e le persone di Poste Italiane – ha commentato Giovanni Perra – con le quali condivido dal 1985 passione e determinazione. Dedico questo importante riconoscimento alla mia famiglia con un pensiero commosso ai miei genitori». Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.

