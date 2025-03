I disagi per i cittadini hanno le ore contate. Abbanoa ha avviato un nuovo cantiere di efficientamento delle reti idriche, con il fine di rilevare subito le eventuali perdite e intervenire in maniera mirata. I lavori rientrano nell’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna” che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono interessate le vie Fermi, Kolbe, Matteotti, De Gasperi, Giovanni XXIII, Colombo, Tirso, Logudoro, Coghinas, Guicciardini, Machiavelli, Lanusei, Marini, Tuveri, Cairoli, Torino, Cavour, Angioy, Olbia, Da Vinci, piazza Don Sturzo, la strada provinciale 1 e la località Benedeide. Ma non solo. Sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione del serbatoio pensile cittadino di Cabras in località Feurreddu. Una struttura enorme alta 40 metri e del diametro di 7. Tutta la parte esterna è stata oggetto già di ristrutturazione strutturale e impermeabilizzazione. Ora verranno completati i lavori con l’impermeabilizzazione della parte interna. Sono circa 3 milioni i litri d’acqua che ogni giorno verranno sollevati tramite questo impianto fondamentale per il corretto funzionamento del sistema idrico cittadino. Nel corso dei decenni d’attività, il manufatto ha subito l’usura del tempo, soprattutto a causa dell’aria particolarmente ricca di cloruri di sodio trasportati dai venti provenienti dal mare che interagiscono con il cemento armato. I tecnici di Ingegneria manutentiva del settore Distribuzione di Abbanoa hanno approntato un progetto che consente di eseguire un intervento che riguarda sia il fusto sia il serbatoio pensile, ma anche le opere accessorie dell’impianto grazie a un investimento di circa 750mila euro. “Il serbatoio, una volta in funzione - conclude Abis - consentirà di migliorare anche la pressione dell’acqua. Non conto le volte che vengo chiamato dai cittadini che si lamentano per questo problema".

