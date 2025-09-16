Un’altra notte di fuoco a Cabras. Questa volta a finire nel mirino degli incendiari è l’auto di un addetto alla vigilanza nella peschiera.

L’allarme è scattato intorno alle 4.30 del mattino, quando in corso Italia i residenti hanno sentito un boato e subito le fiamme hanno avvolto la Ford Focus parcheggiata davanti alla casa del proprietario, uno degli addetti al servizio di guardiania nella peschiera. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Oristano. Nonostante il tempestivo intervento, l’auto è andata completamente distrutta. L’area è stata messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno avviato anche gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo.

In corso Italia anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. Si cerca ogni dettaglio utile per fare piena luce sull’episodio che potrebbe essere legato anche a questioni relative all’attività lavorativa e riconducibili al mondo della pesca ma al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere.

Si tratta del terzo incendio auto in poche settimane a Cabras. A fine agosto era stato incendiato un suv, mentre il 2 settembre le fiamme avevano distrutto una Peugeot 208. I carabinieri indagano su tutti e tre gli episodi che potrebbero anche non essere collegati fra loro ma che la dicono lunga sull’allarme che si vive in queste settimane.

