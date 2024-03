Le piogge copiose dell'ultimo periodo, hanno deteriorato in alcune parti il fondo della strada di circonvallazione di “Chenale” che porta dall'abitato di Ghilarza a Norbello ed è molto usata da quanti devono recarsi nel Sassarese. Sono diverse le buche molto profonde segnalate dagli automobilisti e bisogna stare attenti per evitare guai soprattutto quando sono inzuppate d'acqua. Le voragini non sono infatti visibili anche a causa della mancanza di illuminazione, creando pericoli costanti.

Un professionista che lavora a Ghilarza e percorre quella strada spesso per rientrare nel nord dell'Isola ha denunciato di aver preso in pieno due buche e di non essersi accorto che una ruota era stata letteralmente squarciata nell’impatto. Sulla 131, nei pressi di Giave il pneumatico è così scoppiato rendendo l'auto ingovernabile e facendolo sbattere ripetutamente sul guardrail. Solo un miracolo ha voluto l’uomo sia uscito indenne dal violento urto contro la barriera stradale, anche perché in quel momento, vista la tarda ora, non transitava alcuna altra auto.

Una situazione che richiederebbe il pronto intervento da parte della Provincia.

