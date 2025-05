Comparirà lunedì davanti al giudice per l’udienza di convalida e potrà spiegare cosa è accaduto nella piazza di Bosa marina giovedì sera.

Matteo Sotgiu, 24 anni, è accusato di lesioni aggravate per aver colpito con una coltellata all’addome un compaesano pescatore al culmine di una lite. Restano stazionarie le condizioni del 42enne ferito: è ricoverato all’ospedale di Sassari in prognosi riservata.

E intanto vanno avanti le indagini dei carabinieri della compagnia di Macomer che hanno sequestrato il coltello e gli indumenti del giovane e stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Dai primi riscontri sembra che la discussione fra alcuni parenti di Sotgiu e il pescatore sia nata per vecchie questioni legate al lavoro. Ben presto gli animi si sarebbero accesi, ci sarebbe stato un parapiglia e a quel punto Matteo Sotgiu avrebbe estratto il coltello colpendo all’addome il rivale. Secondo quanto riferito al suo avvocato Vincenzo Contu sarebbe intervenuto per difendere i genitori ma la sua versione è al vaglio degli inquirenti. I militari, coordinati dal comandante Giovanni Maria Seu, hanno sentito i numerosi testimoni e anche le altre persone coinvolte nella rissa. Sotgiu intanto resta ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

